У Львівській області ліквідували контрабанду елітних наркотиків

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Поліція вилучила наркотиків на 2 млн гривень

Поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, фігурант, під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, налагодив кримінальні звʼязки з представниками наркобізнесу Західної Європи. Звідти він постачав вартісні наркотики і психотропи, серед яких героїн, кокаїн та екстазі, та збував їх крупними партіями на території Львівської області.

Проводячи крупні наркооборудки, зловмисник став одним із найвпливовіших наркоділків області та завозив на територію області контрабандні наркотики і психотропи в особливо великих розмірах.

У ході проведених оперативних заходів у наркодилера вилучено 330 г героїну, 250 г кокаїну та 100 г МДМА ("Екстазі"), призначених для подальшої реалізації. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 2 млн гривень.

Крім наркотиків і психотропів у фігуранта також вилучено 2 карабіни, пістолет та набої до них.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а саме наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Зазначені протиправні дії згідно з законодавством караються позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кривому Розі начальника конвою одного з районних судів на збуті наркотиків