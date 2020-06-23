У Вінницькій області посилили контроль за дотриманням карантину

У Вінницькій області поліція посилила контроль за дотриманням карантину у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19. В області відновили роботу п'ять цілодобових санітарно-карантинних постів.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Рішення про посилення карантинних заходів прийняла Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації.

Пости заробили на основних автомобільних дорогах - у селищах Муровані Курилівці, Літин, Махнівка, Краснопілка і Немія. Також були створені мобільні та піші патрулі для контролю за дотриманням санітарних норм.

Поліція спільно з Держпродспоживслужбою перевіряє ринки, торгові точки і магазини.

Також поліцейські контролюють здійснення пасажирських перевезень на відповідність санітарним вимогам.

Зазначимо, що станом на 23 червня в області зафіксували 1 690 випадків COVID-19, за минулу добу підтверджено 30 нових випадків.

Нагадаємо, Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину.

Крім того, з 22 червня в Україні почала діяти нова методологія оцінювання епідситуації в регіонах.