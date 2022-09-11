У Вінницькій області повідомляють про вибухи

У Вінницькій області сьогодні, 11 вересня, чули звук вибуху. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця".
Наразі детальної інформації про вибух немає. Військові поки не коментували ситуацію.
Оновлено о 11:30
Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що у регіоні вибухів не було.
"У Вінницькій області все тихо! Довіряйте офіційним джерелам інформації", - зазначив він.
Повітряна тривога у Вінницькій області була оголошена об 10:32. Станом на 11:10 вона досі триває.
Нагадаємо, в ніч на 11 вересня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.
Крім того, російська армія вночі завдала ракетного удару по Дніпру.
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