В Винницкой области сообщают о взрывах

Сейчас детальной информации о взрыве нет. Военные пока не комментировали ситуацию.

Обновлено в 11:30

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе взрывов не было.

"В Винницкой области все тихо! Доверяйте официальным источникам информации", - отметил он.

Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 10:32. По состоянию на 11:10 она до сих пор продолжается.