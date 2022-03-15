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Російські ракети "Іскандер" обманюють українські ППО новими пастками, - NYT

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Москва, Вівторок 15 березня 2022 08:51
Російські ракети "Іскандер" обманюють українські ППО новими пастками, - NYT Фото: російський комплекс "Іскандер" (roe ru)
Автор: Юлія Бойко

Російські балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М" обладнані раніше невідомими пастками, які дозволяють їм обманювати українські засоби протиповітряної оборони (ППО). Це дозволяє їм бути невразливими для ракет з тепловим наведенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

За словами представника розвідки США, кожна така пастка має форму дротика, пофарбована в білий колір з помаранчевим хвостом. Вона оснащена електронікою, яка подає сигнали для придушення радарів противника, які намагаються визначити місцезнаходження "Іскандер-М" і містить джерело тепла для ракет ППО.

Як пише газета, застосування таких пасток може пояснити, чому українським засобам ППО важко перехоплювати російські ракети "Іскандер".

Нагадаємо, напередодні російські війська продовжували завдавати ракетних ударів по Харкову та іншим містам області, зокрема із застосуванням "Іскандерів".

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