Російські ракети "Іскандер" обманюють українські ППО новими пастками, - NYT

Російські балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М" обладнані раніше невідомими пастками, які дозволяють їм обманювати українські засоби протиповітряної оборони (ППО). Це дозволяє їм бути невразливими для ракет з тепловим наведенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

За словами представника розвідки США, кожна така пастка має форму дротика, пофарбована в білий колір з помаранчевим хвостом. Вона оснащена електронікою, яка подає сигнали для придушення радарів противника, які намагаються визначити місцезнаходження "Іскандер-М" і містить джерело тепла для ракет ППО.

Як пише газета, застосування таких пасток може пояснити, чому українським засобам ППО важко перехоплювати російські ракети "Іскандер".