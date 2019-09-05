У Вінницькій області в пожежі загинула людина

У селі Зарванці (Вінницька область) сталась пожежа у приватному будинку, в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась у будинку на вулиці Пушкіна. Пожежні вогонь загасили. Наразі встановлюються причини події.

"Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили жінку без ознак життя. Загиблою виявилася 88-річна власниця будинку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті пожежі, що сталася в багатоповерховому будинку м. Золотоноша Черкаської області, загинула 5-річна дитина. За попередніми даними, загоряння сталося внаслідок короткого замикання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті пожежі загинули 2 людини, ще 1 постраждав.

Також повідомлялося, що власнику готелю "Токіо стар" повідомили про підозру. Його звинувачують у порушенні правил безпеки, що призвели до пожежі, внаслідок чого загинуло 9 осіб.