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Прокуратура повідомила про підозру співвласнику готелю "Токіо Стар"

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 20:53
Прокуратура повідомила про підозру співвласнику готелю "Токіо Стар"
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Нацполіція України)

Підозрюваний переховується від органу досудового розслідування

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру співвласнику готелі "Токіо Стар", де 17 серпня сталася пожежа, в результаті якого загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури.

Як повідомляється, другого власника підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.

"Сьогодні, 2 вересня, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власникові готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування.

"У зв'язку з тим, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" стався на другому поверсі будівлі вночі 17 серпня. На момент пожежі в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 9 осіб загинули, ще 19 постраждали. Власнику готелю Вадима Чорного поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що буде стежити за ходом розслідування навколо готелю "Токіо Стар", і що відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці, але і особисто власник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що апеляційний суд Одеської області розглянув скарги адвокатів власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на більш м'яку.

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