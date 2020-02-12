У Вінницькій області поліцейський знущався над затриманим

У Вінницькій області прокуратура оголосила про підозру співробітнику поліції за фактом вчинення насильства щодо затриманого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу прокурора.

Слідство встановило, що співробітник Ямпільського відділення поліції умисно та безпідставно побив затриманого гумовим кийком, а також примушував виконувати фізичні вправи, погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень.

Зазначається, що прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному за ч. 2 ст. 365 КК України запобіжного заходу. Прокуратура просить суд взяти поліцейського під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, начальника слідчого відділення одного з територіальних підрозділів поліції в Одеській області, а також слідчого цього ж підрозділу запідозрили у катуванні затриманих.

Також РБК-Україна писало, що співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції в Києві затримали за отримання хабаря від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. За неправомірну винагороду поліцейський обіцяв закрити кримінальне провадження.

Крім того, у Львівській області поліцейських запідозрили у збуті наркотиків. Зокрема, підозрюється заступник начальника одного з райвідділів і його підлеглий. Правоохоронці шляхом погроз долучили до незаконної діяльності раніше судимого наркозалежного, який займався збутом наркотиків.