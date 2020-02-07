Начальнику слідчого відділу поліції Одеської області оголосили підозру в катуванні людей

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Поліцейські силоміць перешкоджали вивезенню з районної до обласної лікарні особи, яка перебувала у вкрай важкому стані

Прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу генерального прокурора повідомили начальника слідчого відділення одного з територіальних підрозділів поліції в Одеській області, а також слідчого цього ж підрозділу про підозру у вчиненні катування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

В ході слідства встановлено, що поліцейські силоміць перешкоджали протягом кількох годин вивезенню з районної до обласної лікарні особи, яка перебувала у вкрай важкому стані та потребувала негайного хірургічного втручання.

"Працівники поліції пояснювали свої дії нібито потребою відібрати зразки крові для оцінки стану її сп’яніння. При цьому, лікарі повідомили їм, що зразки вже були відібрані у присутності слідчого, й стан алкогольного сп’яніння не підтвердився", - йдеться у повідомленні.

Втім поліцейські не дозволяли лікарям вивести потерпілого з реанімаційного відділення, потім не дозволяли швидкій виїхати за межі лікарні, й врешті решт застосовуючи фізичну силу витягли його зі швидкої, одягли кайданки та затягли назад до лікарні, вимагаючи від лікарів повторно відібрати у потерпілого кров для аналізу.

"Враховуючи тривалість таких дій, а також вкрай важкий стан пацієнта, спираючись на практику Європейського суду з прав людини, згідно якої ненадання медичної допомоги за наявності загрожуючих життю обставин є катуванням, такі дії працівників поліції були кваліфіковані прокурорами Офісу Генерального прокурора саме як катування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Заводським судом міста Миколаєва відсторонено від посад двох співробітників поліції Одеської області, які підозрюються у безпідставному застосуванні насильства до особи при затриманні.

