У Вінницькій області негода заблокувала рух поїздів

Ілюстративне фото (twitter.com UATV_ua)

На залізничну колію впала металева покрівля

Через сильний вітер у Вінницькій області на залізничні колії впала частина металевої покрівлі з даху приватного підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, металева покрівля впала на парну та непарну колії перегону Попилюхи-Рудниця (Вінницька область). Також були обірвані дроти в шести прогонах опор електропостачання.

Наразі залізничники очистили колії та відновити рух поїздів. Внаслідок блокування колії було затримано 3 пасажирські поїзди: №6252 Одеса-Вапнярка (38 хвилин), №107 Ужгород-Одеса (44 хвилини), №65 Москва-Кишинів (30 хвилин).

Фото: місце події (facebook.com Ukrzaliznytsia)

РБК-Україна писало, що у понеділок, 11 березня, через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків та попадали дерева. Зокрема, через вітер на зупинці Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Разом з тим, на вулиці Дегтярівській через вітер на велосипедиста впало дерево. Хлопець сильно постраждав.

Крім того, у Коростишеві Житомирської області через негоду вітром знесло покрівлю, в результаті чого загинула жінка.