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Під Житомиром вітром знесло покрівлю, є загибла

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 15:18
Під Житомиром вітром знесло покрівлю, є загибла
Фото: місце інциденту в Коростишеві (zt.dsns.gov.ua)

В результаті негоди в Коростишеві загинула жінка

У Коростишеві Житомирської області через негоду вітром знесло покрівлю, в результаті чого загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

Повідомляється, що в Коростишеві через сильні пориви вітру з технічного приміщення магазину "Фуршет" зірвало дах - металевий лист розміром 11х14 метрів, який впав на двох жінок. У результаті негоди на місці події загинула мати й важко травмовано її дочку 1995 року народження. Постраждала у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні міської лікарні.

Під Житомиром вітром знесло покрівлю, є загибла

Фото: місце інциденту в Коростишеві (zt.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області через падіння дерева загинула ще одна людина. Інцидент стався у Хмільнику. Напередодні в обласному центрі в результаті падіння дерева загинула дитина.

Сьогодні зранку в Чернівецькій області негода заблокувала міжнародну трасу. Зокрема, через сильний вітер на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії. Через це рух на міжнародній трасі перекрили. Об'їхати цю ділянку на кордоні з Румунією поки неможливо.

 

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