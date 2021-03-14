У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив селище
У Вінницькій області на святкуванні дня народження чоловік влаштував стрілянину з автомата. В результаті були пошкоджені лінії електропередач та знеструмлено майже ціле селище.
Про це йдеться в повідомленні поліції Вінницької області.
Повідомляється, що вчора ввечері надійшло повідомлення про стрілянину в селищі Томашпіль Тульчинського району. Інцидент стався біля місцевого кафе, чоловік зробив близько 20 пострілів з автомата і пошкодив високовольтний електричний кабель, що призвело до знеструмлення більшої частини населеного пункту.
З місця події хуліган зник на автомобілі "Порше Кайен". Поліція затримала його в ході спецоперації із залученням КОРДу в Вінницькому районі.
За попередньою інформацією, він був на святкуванні дня народження, обурився відсутністю феєрверків, взяв з автомобіля зброю і почав стріляти. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Вінницькі поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та знеструмив частину селища У ході проведення...Posted by МВС України on Sunday, March 14, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Львовом нетверезий водій намагався втекти від поліції, влаштував перегони "з перешкодами" і відкрив вогонь з рушниці.
А в Одесі в ході конфлікту між двома компаніями молодих людей влаштували стрілянину, внаслідок чого було троє поранених.