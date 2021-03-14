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У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив селище

Новость на русском → Вінницька область, Неділя 14 березня 2021 14:58
У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив селище Фото: хулігана затримав вінницький КОРД (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області на святкуванні дня народження чоловік влаштував стрілянину з автомата. В результаті були пошкоджені лінії електропередач та знеструмлено майже ціле селище.

Про це йдеться в повідомленні поліції Вінницької області.

Повідомляється, що вчора ввечері надійшло повідомлення про стрілянину в селищі Томашпіль Тульчинського району. Інцидент стався біля місцевого кафе, чоловік зробив близько 20 пострілів з автомата і пошкодив високовольтний електричний кабель, що призвело до знеструмлення більшої частини населеного пункту.

З місця події хуліган зник на автомобілі "Порше Кайен". Поліція затримала його в ході спецоперації із залученням КОРДу в Вінницькому районі.

За попередньою інформацією, він був на святкуванні дня народження, обурився відсутністю феєрверків, взяв з автомобіля зброю і почав стріляти. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вінницькі поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та знеструмив частину селища У ході проведення...

Posted by МВС України on Sunday, March 14, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Львовом нетверезий водій намагався втекти від поліції, влаштував перегони "з перешкодами" і відкрив вогонь з рушниці.

А в Одесі в ході конфлікту між двома компаніями молодих людей влаштували стрілянину, внаслідок чого було троє поранених.

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