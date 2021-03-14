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В Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок

Новина українською → Винницкая область, Воскресенье 14 марта 2021 14:58
В Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок Фото: хулигана задержал винницкий КОРД (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередачи и обесточен почти целый поселок.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина сделал около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель, что привело к обесточиванию большей части населенного пункта.

С места происшествия хулиган скрылся на автомобиле "Порше Кайен". Полиция задержала его в ходе спецоперации с привлечением КОРДа в Винницком районе.

По предварительной информации, он был на праздновании дня рождения, возмутился отсутствием фейерверков, взял из автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Posted by МВС України on Sunday, March 14, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что под Львовом пьяный водитель пытался скрыться от полиции, устроил гонки "с препятствиями" и открыл огонь из ружья.

А в Одессе в ходе конфликта между двумя компаниями молодых людей устроили стрельбу, в результате чего было трое раненых.

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