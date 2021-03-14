В Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок

В Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередачи и обесточен почти целый поселок.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области .

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина сделал около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель, что привело к обесточиванию большей части населенного пункта.

С места происшествия хулиган скрылся на автомобиле "Порше Кайен". Полиция задержала его в ходе спецоперации с привлечением КОРДа в Винницком районе.

По предварительной информации, он был на праздновании дня рождения, возмутился отсутствием фейерверков, взял из автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.