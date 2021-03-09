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Під Львовом п'яний водій влаштував гонки і перестрілку з поліцією

Новость на русском → Львівська область, Вівторок 09 березня 2021 23:16
Під Львовом п'яний водій влаштував гонки і перестрілку з поліцією Під Львовом чоловік обстріляв патрульних (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Львовом п'яний водій після порушення ПДР намагався втекти від правоохоронців, влаштував перегони "з перешкодами" і відкрив вогонь з рушниці.

Про це 9 березня передали в прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Інцидент стався сьогодні близько трьох годин дня.

Повідомляється, що патрульні на автодорозі Київ - Чоп біля селища міського типу Запитів помітили водія Chevrolet, який на червоне світло проїхав залізничний переїзд. Коли "копи" дали йому вказівку зупинитися, той тільки втиснув педаль газу в підлогу.

Почалася погоня.

"При спробі втечі водій неодноразово порушував ПДР, зокрема скоїв ДТП", - розповіли правоохоронці.

Чоловіка не зупинила навіть те, що він влетів у огорожу зупинки громадського транспорту. Вже в Запитіві утікач заїхав у поле, де застряг у багнюці та вже не зміг їхати.

Під Львовом п'яний водій влаштував гонки і перестрілку з поліцією

Під Львовом водій авто намагався втекти від патрульних і влаштував стрілянину (фото: facebook.com/lvivpolice)

Тоді він вибрався з авто з рушницею і почав погрожувати відкрити вогонь, якщо йому не дозволять втекти.

"Під час спроби втечі чоловік тричі вистрелив: один раз - вгору і двічі - в напрямку патрульних. Поліцейські своєю чергою використали табельну вогнепальну зброю аби зупинити озброєного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

В результаті 30-річного нетверезого втікача наздогнали та затримали. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Інцидент попередньо кваліфікували по 1 ч. ст. 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне.

Під Львовом п'яний водій влаштував гонки і перестрілку з поліцієюПід Львовом п'яний водій влаштував гонки і перестрілку з поліцією

Під Львовом п'яний чоловік відкрив вогонь по патрульних, намагаючись сховатися після порушення ПДР (фото: facebook.com/lvivpolice)

Раніше повідомлялося, що в грудні 2020-го в Києві вночі поліцейські влаштували погоню із стріляниною, в результаті чого водій отримав поранення.

Нагадаємо, що днями під Львовом п'яний водій розтрощив лопатою авто патрульних.

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Новини України Життя патрульная служба Львовская область водители инцидент Стрільба
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