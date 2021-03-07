У центрі Одеси сталася стрілянина, троє постраждалих

У центрі Одеси між двома компаніями молодих людей стався конфлікт, після чого розпочалася стрілянина. В результаті інциденту отримали поранення три людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області .

Стрільцем виявився 32-річний чоловік. Троє людей отримали непроникаючі поранення. Медичну допомогу їм надали на місці.

Як повідомляють в поліції, між двома компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з її учасників почав стріляти з травматичної зброї.

Інцидент стався в неділю вночі, 7 березня, на Катерининській вулиці.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі в одному з кафе сталася стрілянина. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу.

Крім того, у Харкові сталася стрілянина на одній з вулиць. В результаті загинув чоловік. Підозрюваного затримали стрілка.

Додамо, що в одному з районів Києва сталася стрілянина біля забудови. Тоді правоохоронці проводили обшуки в офісі ОПЗЖ.