ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано відео з місця замаху на бізнесмена "Мультика"

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 18:48
Опубліковано відео з місця замаху на бізнесмена "Мультика"
Фото: місце замаху на "Мультика" (mk.npu.gov.ua)

Михайлу Титову прострелив шию

У мережі з'явилося відео з місця замаху на миколаївського бізнесмена Михайла Титова на прізвисько "Мультик". Відео опубліковано на сайті поліції Миколаївської області.

На відеозаписі, який оприлюднила поліція, видно гільзу від патрона біля місця події.

Як пишуть місцеві ЗМІ, куля потрапила Титову в шию, біля вуха, відрикошетила від хребта і розтрощила частину нижньої щелепи. В результаті потерпілий втратив багато крові і отримав струс спинного мозку.

За даними джерел видання "Преступности.НЕТ" в поліції Миколаївської області, Титова міг поранити снайпер.

Зазначимо, замах на бізнесмена стався у дворі офісного центру "Техноконтракт" в Миколаєві. Інформація про другого постраждалого в результаті стрілянини не підтвердилася.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Титова заарештовували по справі про створення угруповання, яке з 2008 року займалося погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, викраденнями і розкраданням державних коштів. Восени наступного року він вийшов на свободу.

ЗМІ називають Титова кримінальним авторитетом. Раніше він був засуджений за подвійне вбивство.

У Херсонській області від пострілу помер військовий, підозрюють товариша
Новини України МиколаївзамахСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся