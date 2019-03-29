У Києві судитимуть лікарів за вимагання хабара з учасника АТО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справу розглядатиме Печерський районний суд Києва

Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох підозрюваних у вимаганні 1,5 тис. доларів хабара в учасника АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру міста Києва у Facebook.

Повідомляється, що у вимаганні хабара підозрюють лікаря-експерта Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної допомоги, яких затримали на робочому місці після отримання вказаних коштів.

У ході проведення обшуків за адресами мешкання та на робочих місцях підозрюваних виявлено та вилучено кошти у сумі еквівалентній 135 тис. доларів та понад 20 конвертів з медичною документацію осіб, які подавали документи на встановлення групи інвалідності із грошовими коштами у сумі від 700 до 1500 доларів.

За результатом відпрацювання осіб, чиї медичні документи були виявлені під час слідчих дій, одному з підозрюваних додатково інкриміновано ще один епізод одержання хабара у сумі 800 доларів за встановлення інвалідності.

За результатом розслідування 29.03.2019 обвинувальний акт по даному кримінальному провадженню за ч. 3 ст. 368 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України направлено для розгляду по суті до Печерського районного суду м. Києва.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування також встановлено факти вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали яких виділено в окреме провадження та по них на даний час триває досудове розслідування.

Нагадаємо, лікарів на вимаганні хабара у Києві затримали 5 грудня 2018 грудня. Їх затримали при одержанні 42,6 тис. гривень.

Пізніше їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1100 прожиткових мінімумів - тобто майже 2 млн гривень.