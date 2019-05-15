ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернігові затримали на хабарі депутата міськради

Новини » Надзвичайні події    15.05.2019 - 21:32
У Чернігові затримали на хабарі депутата міськради
Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Директор комунального підприємства з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали депутата Чернігівської міської ради - голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відноси, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що директор комунального підприємства за попередньою змовою групою осіб з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова та подальше погодження необхідних дозвільних документів щодо вказаної земельної ділянки.

"У разі ненадання коштів, підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України. Під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів осіб затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також готується клопотання до суду про обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посади.

Нагадаємо, вчора співробітники Державного бюро розслідувань затримали прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області. Прокурор вимагав 2500 доларів від підприємця за своєчасне інформування про проведення негласних слідчих дій та обшуків по вказаному кримінальному провадженню та подальше його закриття.

Депутата Київської облради підозрюють у захопленні агрокомплексу У Хмельницькій області затримали на хабарі прокурора
Новини України Чернігіввзяткадепутаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся