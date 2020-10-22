В Києві осквернили алею Небесної Сотні, поліція відкрила справу

Фото: алеї Героїв Небесної Сотні (РБК-Україна)

Цієї ночі у Києві невідомий чоловік справив природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Наразі поліцейські розшукують осіб, причетних до події та встановлюють обставини скоєного.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та оглянули місце злочину. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Зазначається, що поліцейські проводять комплекс розшукових заходів, щоб встановити особу правопорушника та притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Кривому Розі затримали зловмисника, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту. Під час розслідування були опитані свідки події та знято відео з камер відеоспостереження.

Крім того, у Києві на території Національного музею Голодомору-геноциду злочинці осквернили скульптури.

Також у Запоріжжі на Хортиці невідомі зруйнували одну з кам'яних скульптур.