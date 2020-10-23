У Запоріжжі евакуювали пасажирів літака через погрозу про мінування

Фото: аеропорт (facebook.com ozh aero)

Сьогодні у міжнародному аеропорту Запоріжжя один з пасажирів пригрозив замінувати літак сполученням Запоріжжя - Анталья. Після цього правоохоронці евакуювали 180 пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, на місце події негайно виїхали всі екстрені служби, слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічного управління. Під час огляду місця події вибухонебезпечних предметів вони не виявили.

Зазначається, що "мінером" виявився місцевий житель 1969 року народження. Його затримали, однак пояснювати свій вчинок чоловік відмовився. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України).

Нагадаємо, на початку місяця у Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.

Крім того, у Києві 21 вересня надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.

Також РБК-Україна писало, що на початку літа невідомий повідомив про мінування мосту "Метро" в Києві. Тоді правоохоронці перекрили рух на мосту та закрили деякі станції метрополітену.