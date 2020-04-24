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У Вінницькій області 4 випадки коронавірусу виявили на підприємстві "Укроборонпрому"

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 16:42
У Вінницькій області 4 випадки коронавірусу виявили на підприємстві "Укроборонпрому"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Приміщення, де працювали хворі, закриті

У Вінницькій області у чотирьох співробітників одного з підприємств "Укроборонпрому" виявили коронавірус. Про це повідомили в прес-службі концерна.

Повідомляється, що вірус був виявлений у працівників "Укроборонпрому" під час проходження ними самоізоляції, де вони продовжують проходити лікування. Як зазначили в концерні, у трьох з чотирьох хворих захворювання проходить майже безсимптомно.

"Працівників, які могли контактувати з хворими до підтвердження їх інфікування, відправили на самоізоляцію. Силами обласної СЕС проведена додаткова дезінфекційна обробка виробничих приміщень підприємства. Зараз ці приміщення закриті, на інших виробничих ділянок здійснюються додаткові дезінфекційні заходи. Для всіх працівників підприємства проведені додаткові інструктажі щодо дотримання санітарних норм", - повідомили в "Укроборонпромі".

Це вже п'ятий випадок захворювання коронавірусом серед працівників концерну. Ще один випадок був зафіксований у співробітника київського підприємства, він став летальним.

Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшилося. Так, сьогодні міністерство охорони здоров'я повідомило про 477 інфікованих за добу, що на 101 пацієнта менше, ніж було вчора.

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Новини України УкроборонпромВинницкая областьКоронавірус
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