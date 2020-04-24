Коронавірус в Україні: кількість нових випадків зменшилась

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні за добу заразились 477 людей

Станом на ранок 24 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 7647 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Порівняно з вчорашнім днем, кількість нових випадків коронавірусу зменшилась на 101. Вчора був встановлений антирекорд - 578 заражених, а сьогодні - 477.

Так, станом на сьогодні в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що система охорони здоров'я України поки справляється з ростом хворих коронавірусом. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні буде продовжений, оскільки раніше було зафіксовано порушення карантинних заходів.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що карантин в Україні пом'якшать при двох ключових умовах: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%; лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину.

Більш того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучить детальний сценарій, який містить п'ять етапів виходу України з карантину. А поки карантин продовжили до 11 травня.