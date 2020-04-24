В Винницкой области 4 случая коронавируса выявили на предприятии "Укроборонпрома"

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Помещения, где работали больные, закрыты

В Винницкой области у четверых сотрудников одного из предприятий "Укроборонпрома" обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Сообщается, что вирус был обнаружен у работников "Укроборонпрома" во время прохождения ними самоизоляции, где они продолжают проходить лечение. Как отметили в концерне, у троих из четырех больных заболевание проходит почти бессимптомно.

"Работников, которые могли контактировать с больными до подтверждения их инфицирования, отправили на самоизоляцию. Силами областной СЭС проведена дополнительная дезинфекционная обработка производственных помещений предприятия. Сейчас эти помещения закрыты, на остальных производственных участков осуществляются дополнительные дезинфекционные мероприятия. Для всех работников предприятия проведены дополнительные инструктажи по соблюдению санитарных норм", - сообщили в "Укроборонпроме".

Это уже пятый случай заболевания коронавирусом среди работников концерна. Еще один случай был зафиксирован у сотрудника киевского предприятия, он стал летальным.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Украине уменьшилось. Так, сегодня Минздрав сообщил о 477 инфицированных за сутки, что на 101 пациента меньше, чем было вчера.