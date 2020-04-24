У Рівному констатували третю смерть від COVID-19

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Помер 68-річний чоловік, який мав важку супутню патологію

В Рівному зафіксували третій летальний випадок від коронавірусу. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, помер 68-річний чоловік, який мав важку супутню патологію, а, отже, захворювання протікало важко. У чоловіка ПЛР-тест підтвердив зараження 22 квітня.

У свою чергу, заступник головного лікаря міської лікарні Ігор Дундюк повідомив, що хворого привезли в медзаклад після операції з обласної лікарні у вкрай важкому стані. За його життя боролися добу, але марно.

Всього в області зареєстровано 437 випадків COVID-19. Одужали 39 осіб.

Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшилося. Так, сьогодні міністерство охорони здоров'я повідомило про 477 інфікованих за добу, що на 101 пацієнта менше, ніж було вчора.

Також у два рази зменшилася смертність в порівнянні з вчорашнім днем. За останню добу було зафіксовано 6 смертей від COVID-19, тоді як 23 квітня повідомлялося про 13 летальних випадках.