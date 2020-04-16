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У Вінницькій області у 279 осіб підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 13:08
У Вінницькій області у 279 осіб підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

В осередках спалаху було обстежено 3100 хворих на пневмонію

У Вінницькій області на сьогодні у 279 людей лабораторно підтверджено коронавірус. Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької Обласної держадміністрації (ОДА) Владислав Скальський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, загалом в області зареєстровано 465 підозр на коронавірусну інфекцію, та у 279 випадків він підтвердився. Найбільша кількість хворих налічується у м. Вінниця - 119 осіб. Також ще у 24 адміністративно-територіальних одиницях області зафіксували COVID-19.

Крім того, коронавірус підтвердили у 18 дітей. Так, у Вінниці - 9 заражених дітей, Гайсині - чотири та по одній дитині в Літинському, Чернівецькому, Вінницькому, Тростянецькому та Томашпільському районах.

Всього в осередках спалаху було обстежено 3100 хворих на пневмонію.

Нагадаємо, у Вінницькій області серед медичних працівників лабораторно підтверджено 79 випадків коронавірусної хвороби. Головною причиною високого рівня інфікування коронавірусом саме медпрацівників у Вінницькій ОДА вважають порушення особистої та виробничої дисципліни.

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