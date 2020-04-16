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У Рівненській області зареєстровано 13 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 12:26
У Рівненській області зареєстровано 13 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вік заражених складає від 24 до 63 років

У Рівненській області лабораторно підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Рівненської Обласної держадміністрації (ОДА) Віталій Коваль у Facebook.

Як він повідомив, нові випадки були зафіксовані у м. Рівне у п'яти осіб, у смт Рокитне у чотирьох, у Березнівському районі у двох осіб та ще по одному випадку зареєстрували в м. Березне та у Рівненському районі в селі Обарів.

Як він зазначив, загалом в Рівненській області лабораторно підтвердили 217 випадків захворювання на коронавірус, з яких 7 людей загинули та 8 людей одужали. Крім того на перевірці в лабораторному центрі знаходяться ще 168 проб на коронавірус.

Нагадаємо, з початку епідемії в Рівненській області 44 медичних працівників заразилися коронавірусом.

Також в Україні за минулу добу число заражених коронавірусом збільшилася на 397 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області та Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.

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