В Винницкой области у 279 человек подтвердили коронавирус

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В очагах вспышки было обследовано 3100 больных пневмонией

В Винницкой области на сегодня у 279 человек лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом на брифинге сообщил глава Винницкой областной госадминистрации (ОГА) Владислав Скальский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, всего в области зарегистрировано 465 подозрений на коронавирусную инфекцию, и у 279 случаях она подтвердилась. Наибольшее количество больных насчитывается в г. Винница - 119 человек. Также еще в 24 административно-территориальных единицах области зафиксировали COVID-19.

Кроме того, коронавирус подтвердили у 18 детей. Так, в Виннице - 9 зараженных детей, в Гайсине - четверо и по одному ребенку в Литинском, Черновицком, Винницком, Тростянецком и Томашпольском районах.

Всего в очагах вспышки было обследовано 3100 больных пневмонией.

Напомним, в Винницкой области среди медицинских работников лабораторно подтверждено 79 случаев коронавирусной болезни. Главной причиной высокого уровня инфицирования коронавирусом именно медработников в Винницкой ОГА считают нарушение личной и производственной дисциплины.