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У Вінницькій обл. зареєстрували 68 випадків порушення виборчого законодавства


Поліція проводить перевірки 45 заяв

С начала избирательной компании зарегистрировано в Винницкой области 68 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на виборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, 23 заявления рассмотрены в соответствии с Законом "Об обращениях граждан". По другим фактам продолжаются проверки.

В частности, пять сообщений поступили из Винницы, два - из Жмеринского района, одно - с Козятинского. Большинство сообщений о сборе персональных данных избирателей и размещение агитационных материалов с нарушением законодательства.

Также в полицию поступали сообщения о возможном подкупе избирателей и применении физической силы к агитатора. При выезде следственно-оперативных групп полиции 5 сообщений не нашли своего подтверждения.

По состоянию на 20 февраля сотрудниками полиции составлено 5 административных протоколов по ст.212-13 КУоАП (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск). Три из них рассмотрены в судах. Виновные лица привлечены к ответственности.

Напомним, правоохранители за минувшие сутки, 19 февраля, открыли четыре уголовных дела в связи с нарушением избирательного процесса на выборах-2019.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины разработала "дорожную карту" обеспечение публичной безопасности на выборах 2019 во всех регионах Украины.

 

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