У Вінницькій обл. зафіксували 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства

Зокрема, розслідуються спроби підкупу виборців

В Винницкой области сотрудники Национальной полиции зафиксировали 79 сообщений относительно нарушений законодательства в отношении выборов президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, Могилев-Подольским отделом полиции расследуется уголовное правонарушение по обращениям председателя районного совета и жителя района о том, что неизвестный мужчина по телефону предлагал им получение за неправомерную выгоду побудил к голосованию за одного из кандидатов в президенты Украины.

"Сумма предложенной неправомерной выгоды составляла 250 гривен за одного избирателя, а также в случае подтверждения голосования за указанного кандидата эта сумма должна удвоиться непосредственно после голосования", - говорится в сообщении.

22 февраля внесены сведения в ЕРДР по факту разбития окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в г. Виннице. Проводится досудебное расследование.

"За совершение административных правонарушений в сфере избирательного права привлечено 8 лиц, составлено 13 административных протоколов. Подавляющее большинство административных правонарушений касается отсутствия выходных данных в агитационных материалах, а также нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы. Таких обращений зарегистрировано 9", - добавили в ведомстве.

Напомним, e комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности настаивают, что Верховная рада имеет усилить ответственность за подкуп избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал принятие закона №8270, которым регламентируется повышение штрафов за нарушения на выборах 2019.