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У Вінницькій обл. зафіксували 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 16:15
У Вінницькій обл. зафіксували 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, розслідуються спроби підкупу виборців

У Вінницькій області співробітники Національної поліції зафіксували 79 повідомлень щодо порушень законодавства щодо виборів президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зокрема, Могилів-Подільським відділом поліції розслідується кримінальне правопорушення за зверненнями голови районної ради та мешканця району про те, що невідомий чоловік по телефону пропонував їм отримання за неправомірну вигоду спонукав до голосування за одного із кандидатів у президенти України.

"Сума запропонованої неправомірної вигоди складала 250 гривень за одного виборця, а також у випадку підтвердження голосування за вказаного кандидата ця сума мала подвоїтись безпосередньо після голосування", - йдеться у повідомленні.

Також 22 лютого внесені відомості до ЄРДР за фактом розбиття вікна вхідних дверей громадської приймальні однієї із політичних партій у м. Вінниці. Проводиться досудове розслідування.

"За вчинення адміністративних правопорушень в сфері виборчого права притягнуто 8 осіб, складено 13 адміністративних протоколів. Переважна більшість адміністративних правопорушень стосується відсутності вихідних даних в агітаційних матеріалах, а також порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами. Таких звернень зареєстровано 9", - додали у відомстві.

Нагадаємо, e комітеті парламенту з питань правоохоронної діяльності наполягають, що Верховна рада має посилити відповідальність за підкуп виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав прийняття закону №8270, яким регламентується підвищення штрафів за порушення на виборах 2019.

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