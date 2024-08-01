СБУ задержала священника УПЦ МП, готовившего удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области

Служба безопасности Украины успешно предотвратила серию воздушных ударов России по объектам "Укрзализныци" в Харьковской области. В рамках спецоперации были задержаны двое агентов российской военной разведки, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Главным фигурантом оказался российский гражданин, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ МП, завербованный еще до начала полномасштабной войны. После вторжения России он получил задание от кадрового сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), личность которого уже установлена.

Священник должен был собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковской области. Для этого он привлек знакомого работника местного филиала "Укрзализныци", который предоставил ему доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия поездов, а также места разгрузки.

Священник пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере, используя шифровальные символы и удаляя переписку после каждого сеанса связи. Российские захватчики планировали нанести огневое поражение по указанным координатам после получения разведданных.

СБУ своевременно разоблачила агентов, что позволило сорвать их планы. Оба фигуранта были задержаны в их домах, во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили клирику и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения. Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование относительно дополнительной квалификации их преступных действий.

Фото: СБУ задержала священника УПЦ МП, готовившего удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области (ssu.gov.ua)