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Винницкая область под ракетным обстрелом: что известно

Фото: взрывы в Винницкой области раздаются 19 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, оккупанты ударили ракетами по Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!" - написал он.

Обновлено 15.12. По данным главы региона, ракета попала в энергетический объект.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", - рассказал Борзов.

Отметим, взрывы 19 октября произошли также в Киеве, в Ивано-Франковской области и в Чернигове.

Напомним, днем в понедельник, 17 октября, произошли взрывы в Винницкой области. Они случились после оглашения тревоги в регионе. Позже выяснилось, что оккупанты нанесли по Винницкой области ракетный удар по объекту критической инфраструктуры. Обошлось без жертв.

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Винницкая область