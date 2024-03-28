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В Виннице завершают отопительный сезон

Фото: в Виннице завершают отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Виннице сегодня, 28 марта, завершают отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Винницкого городского совета.

Как отмечают местные власти, основанием является постоянное повышение температуры наружного воздуха.

При этом в учреждениях здравоохранения, соцзащиты, образования и т.п. теплоснабжение завершат согласно предоставленным заявлениям руководителей соответствующих учреждений.

"Завершение отопительного сезона 2023-2024 дает начало для подготовки к следующему", - добавили в горсовете.

Отопительный сезон в Украине

Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление было выключено во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон также завершился сегодня.

В Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

В Чернигове отопительный сезон завершится 29 марта.

При этом Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.

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ВинницаОтопительный сезон