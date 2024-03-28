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В Чернигове рассказали, когда завершат отопительный сезон

Четверг 28 марта 2024 12:24
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В Чернигове рассказали, когда завершат отопительный сезон Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Чернигове отопительный сезон завершится уже завтра 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговского городского совета в Telegram.

"Отопительный сезон 2023/2024 годов в Чернигове завершается 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал и.о. городского головы Александр Ломако", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подачу тепла в жилые дома теплогенерирующие компании прекратят, начиная с 00:00 29 марта.

"Относительно учреждений здравоохранения и образования, то профильные управления должны самостоятельно определить необходимость продолжения теплоснабжения, в соответствии с требованиями санитарно-температурных норм для указанных учреждений", - говорится в сообщении.

Отопительный сезон

Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление было выключено во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон также завершился сегодня.

В Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

При этом Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.

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Чернигов Отопительный сезон
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