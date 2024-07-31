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В Виннице задержан агент ФСБ, который пытался поджечь здание ТЦК

Среда 31 июля 2024 10:20
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В Виннице задержан агент ФСБ, который пытался поджечь здание ТЦК Фото: В Виннице задержан агент ФСБ, пытавшийся поджечь здание ТЦК (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали в Виннице агента ФСБ, который пытался поджечь админздание ТЦК в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и зафиксировал возгорание на камеру своего телефона.

По данным следствия, фигурантом оказался 17-летний житель Одессы, который весной этого года попал в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете. На одном из сайтов молодой человек выложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы. За деньги ему предложили поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобили украинских защитников.

После выполнения "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в портовом городе, оккупанты "отправили" своего соратника в Винницкую область для поджога здания ТЦК. После этого он должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира.

Однако Служба безопасности сорвала вражеские планы. Во время обысков у фигуранта было изъято самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Виннице задержан агент ФСБ, пытавшийся поджечь здание ТЦК (t.me/SBUkr)

СБУ охотится на российских агентов

До этого стражи порядка задержали рецидивиста в Ровно. Мужчина, по заказу ФСБ, поджег служебный пикап ВСУ.

Также задержана приспешница РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии и готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала приспешницу ФСБ в Николаевской области, которая приводила вражеский огонь артсистем на Очаков.

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