Наводила ракетные удары РФ по Очакову: правоохранители задержали агентку ФСБ

Правоохранители задержали в Николаевской области еще одну приспешницу ФСБ. Женщина наводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram .

Как отмечают в ведомстве, фигурантка входила в сеть информаторов блогера-изменника Сергея Лебедева за скрывающимся в Донецке псевдоним "Лохматый" и работающим на российскую спецслужбу.

В СБУ информируют, что с начала полномасштабной войны сотрудники СБУ разоблачили по меньшей мере два десятка его подельников в разных регионах Украины.

"На этот раз вражеским информатором оказалась жительница Очакова, идейная поклонница рашизма", - говорится в сообщении.

Коммуникацию с "Лохматым" она поддерживала через его Telegram-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город.

Для уточнения разведданных он лично выходил на свою приспешницу через мессенджер.

"После проведения комплексных мероприятий по обеспечению позиций украинских войск сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме", - отметили в ведомстве.

Дистанционно привлечена спецслужбами РФ

По данным следствия, фигурантка была дистанционно вовлечена Лебедевым в сотрудничество из-за ее активности в прокремлевских Telegram-каналах.

Для выполнения враждебных задач она обходила город и его близлежащие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.

Затем полученные сведения отображала в виде меток на электронных картах и отправляла их "Лохматому".

В СБУ отмечают, что во время обыска у задержанной изъяты два мобильных телефона и ноутбука, которые она использовала в преступной деятельности.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", - говорится в сообщении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.