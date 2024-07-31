Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався підпалити адмінбудівлю ТЦК в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" після того, як він кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату та зафіксував загоряння на камеру свого телефону.

За даними слідства, фігурантом виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші йому запропонували підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автомобілі українських захисників.

Після виконання "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті, окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінниччину для підпалу будівлі ТЦК. Після цього він мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Однак Служба безпеки зірвала ворожі плани. Під час обшуків у фігуранта було вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: У Вінниці затримали агента ФСБ, який намагався підпалити будівлю ТЦК (t.me/SBUkr)