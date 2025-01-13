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В Виннице произошел конфликт с участием полиции, ТЦК и гражданских: что известно

В Виннице произошел инцидент между гражданами, полицией и ТЦК (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Виннице произошел конфликт с участием сотрудников полиции, военнослужащих ТЦК и СП и прохожих гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Что произошло в Виннице и как отреагировала полиция

В полиции рассказали, что во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт между:

  • работниками полиции;
  • представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • прохожими.

Впоследствии было установлено, что около 11:00 правоохранители остановили мужчину, который во время проверки документов назвал чужие анкетные данные.

"В дальнейшем при проверке военно-учетных документов было установлено, что 40-летний мужчина уже находился в розыске Винницким ОТЦК и СП", - уточнили в Национальной полиции.

Там сообщили, что в это же время женщина, которая проходила мимо, "начала требовать от военнослужащих и полицейского отпустить военнообязанного".

При этом последний воспользовался возможностью и сбежал.

Через некоторое время правоохранители нашли его - с целью доставки в Винницкий ОТЦК и СП.

"Тем временем на крики задержанного собрались прохожие, которые кричали и нецензурно выражались к работникам полиции и ТЦК и СП", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

Уточняется, что фигурант дела:

  • оказывал сопротивление;
  • пытался вырваться;
  • пытался убежать.

"При попытке задержать мужчину, прохожий, который участвовал в конфликте, толкнул ПОГа, в результате чего у полицейского из кобуры выпало табельное оружие", - рассказали украинцам.

Отмечается, что полицейский:

  • быстро взял пистолет;
  • поднял его вверх;
  • применять или использовать огнестрельное оружие намерения не имел.

В результате задержанного доставили в Винницкий ОТЦК и СП.

Там в отношении его был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 210 КУоАП - "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета".

Отметим, что такое правонарушение в особый период влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 17 000 до 25 500 гривен.

"Вместе с тем, в полицию каких-либо заявлений, сообщений или жалоб по поводу инцидента не поступало", - подытожили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Напомним, ранее мы рассказывали о масштабном разоблачении схем по выезду за границу, в рамках которого полиция вручила более 60 подозрений.

Читайте также, как в Харькове сотрудники ТЦК применили силу к адвокату.

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