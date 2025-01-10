В Харькове сотрудники ТЦК применили силу к адвокату: Лубинец резко отреагировал

В Харькове женщину-адвоката не пустили в помещение военно-врачебной комиссии. По отношению к ней применили силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram и Главное управление Нацполиции Харьковской области в Telegram .

Лубинец рассказал, что заметил в соцсетях видео, на котором адвоката не пускали в помещение ВВК при одном из ТЦК в Харькове.

"К ней была применена физическая сила со стороны мужчины в форменной одежде. Я считаю этот позорный поступок недопустимым", - добавил он.

По словам омбудсмена, он поручил своему представителю в Харьковской области Оксане Червяковой выяснить фактические обстоятельства ситуации. Вчера с этой целью были направлены письма в Харьковский областной ТЦК.

Также, как добавил Лубинец, он направил письмо в Государственное бюро расследований насчет открытия уголовного производства.

"Требую дать юридическую оценку действиям работников ТЦК и СП и привлечь виновных к ответственности! Отмечу, что должны сделать все, чтобы искоренить позорные практики нарушения прав человека и препятствования адвокатской деятельности в нашем государстве", - подчеркнул омбудсмен.

Он напомнил, что согласно Конституции, каждый гражданин Украины имеет право на профессиональную правовую помощь.

Что говорят в полиции

В Нацполиции в свою очередь рассказали, что поступило сообщение от женщины-адвоката о конфликте с сотрудниками районного ТЦК.

"28-летняя женщина объяснила, что когда прибыла на встречу с якобы проходящим медицинское освидетельствование клиентом, у нее возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК", - добавили правоохранители.

Они уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства конфликта.

Стоит заметить, что ранее в ТЦК сообщили о назначении служебного расследования из-за инцидента с адвокатом.