В Виннице произошел конфликт с участием полиции, ТЦК и гражданских: что известно
В Виннице произошел конфликт с участием сотрудников полиции, военнослужащих ТЦК и СП и прохожих гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Что произошло в Виннице и как отреагировала полиция
В полиции рассказали, что во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт между:
- работниками полиции;
- представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- прохожими.
Впоследствии было установлено, что около 11:00 правоохранители остановили мужчину, который во время проверки документов назвал чужие анкетные данные.
"В дальнейшем при проверке военно-учетных документов было установлено, что 40-летний мужчина уже находился в розыске Винницким ОТЦК и СП", - уточнили в Национальной полиции.
Там сообщили, что в это же время женщина, которая проходила мимо, "начала требовать от военнослужащих и полицейского отпустить военнообязанного".
При этом последний воспользовался возможностью и сбежал.
Через некоторое время правоохранители нашли его - с целью доставки в Винницкий ОТЦК и СП.
"Тем временем на крики задержанного собрались прохожие, которые кричали и нецензурно выражались к работникам полиции и ТЦК и СП", - добавили в пресс-службе правоохранителей.
Уточняется, что фигурант дела:
- оказывал сопротивление;
- пытался вырваться;
- пытался убежать.
"При попытке задержать мужчину, прохожий, который участвовал в конфликте, толкнул ПОГа, в результате чего у полицейского из кобуры выпало табельное оружие", - рассказали украинцам.
Отмечается, что полицейский:
- быстро взял пистолет;
- поднял его вверх;
- применять или использовать огнестрельное оружие намерения не имел.
В результате задержанного доставили в Винницкий ОТЦК и СП.
Там в отношении его был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 210 КУоАП - "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета".
Отметим, что такое правонарушение в особый период влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 17 000 до 25 500 гривен.
"Вместе с тем, в полицию каких-либо заявлений, сообщений или жалоб по поводу инцидента не поступало", - подытожили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Напомним, ранее мы рассказывали о масштабном разоблачении схем по выезду за границу, в рамках которого полиция вручила более 60 подозрений.
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