У Вінниці стався конфлікт за участі поліції, ТЦК і цивільних: що відомо
У Вінниці стався конфлікт за участі працівників поліції, військовослужбовців ТЦК та СП й перехожих цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Що сталось у Вінниці та як відреагувала поліція
У поліції розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано конфлікт між:
- працівниками поліції;
- представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- перехожими.
Згодом було встановлено, що близько 11:00 правоохоронці зупинили чоловіка, який під час перевірки документів назвав чужі анкетні дані.
"Надалі при перевірці військово-облікових документів було установлено, що 40-річний чоловік вже перебував у розшуку Вінницьким ОТЦК та СП", - уточнили у Національній поліції.
Там повідомили, що в цей же час жінка-перехожа "почала вимагати від військовослужбовців та поліцейського відпустити військовозобов'язаного".
При цьому останній скористався можливістю та втік.
Через деякий час правоохоронці знайшли його - з метою доставлення до Вінницького ОТЦК та СП.
"Тим часом на крики затриманого зібралися перехожі, які кричали та нецензурно висловлювалися до працівників поліції та ТЦК і СП", - додали у прес-службі правоохоронців.
Уточнюється, що фігурант справи:
- чинив спротив;
- намагався вирватись;
- намагався втекти.
"Під час спроби затримати чоловіка, перехожий, який брав участь у конфлікті, штовхнув ПОГа, внаслідок чого у поліцейського з кобури випала табельна зброя", - розповіли українцям.
Зазначається, що поліцейський:
- швидко взяв пістолет;
- підняв його вгору;
- застосовувати чи використовувати вогнепальну зброю наміру не мав.
У результаті затриманого доставили до Вінницького ОТЦК та СП.
Там відносно нього було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210 КУпАП - "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".
Зазначимо, що таке правопорушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 17 000 до 25 500 гривень.
"Разом із тим, до поліції будь-яких заяв, повідомлень чи скарг з приводу інциденту не надходило", - підсумували у прес-службі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про масштабне викриття схем із виїзду за кордон, в межах якого поліція вручила понад 60 підозр.
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