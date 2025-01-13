У Вінниці стався конфлікт за участі поліції, ТЦК і цивільних: що відомо

У Вінниці стався конфлікт за участі працівників поліції, військовослужбовців ТЦК та СП й перехожих цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Що сталось у Вінниці та як відреагувала поліція

У поліції розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано конфлікт між:

працівниками поліції;

представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

перехожими.

Згодом було встановлено, що близько 11:00 правоохоронці зупинили чоловіка, який під час перевірки документів назвав чужі анкетні дані.

"Надалі при перевірці військово-облікових документів було установлено, що 40-річний чоловік вже перебував у розшуку Вінницьким ОТЦК та СП", - уточнили у Національній поліції.

Там повідомили, що в цей же час жінка-перехожа "почала вимагати від військовослужбовців та поліцейського відпустити військовозобов'язаного".

При цьому останній скористався можливістю та втік.

Через деякий час правоохоронці знайшли його - з метою доставлення до Вінницького ОТЦК та СП.

"Тим часом на крики затриманого зібралися перехожі, які кричали та нецензурно висловлювалися до працівників поліції та ТЦК і СП", - додали у прес-службі правоохоронців.

Уточнюється, що фігурант справи:

чинив спротив;

намагався вирватись;

намагався втекти.

"Під час спроби затримати чоловіка, перехожий, який брав участь у конфлікті, штовхнув ПОГа, внаслідок чого у поліцейського з кобури випала табельна зброя", - розповіли українцям.

Зазначається, що поліцейський:

швидко взяв пістолет;

підняв його вгору;

застосовувати чи використовувати вогнепальну зброю наміру не мав.

У результаті затриманого доставили до Вінницького ОТЦК та СП.

Там відносно нього було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210 КУпАП - "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

Зазначимо, що таке правопорушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 17 000 до 25 500 гривень.

"Разом із тим, до поліції будь-яких заяв, повідомлень чи скарг з приводу інциденту не надходило", - підсумували у прес-службі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.