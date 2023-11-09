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В Виннице начался сильный пожар: загорелись складские помещения

Фото: в Виннице начался сильный пожар в складских помещениях (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Иван Носальский

В Виннице сегодня, 9 ноября, загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области в Facebook.

По информации спасателей, пожар начался на улице Гонты в складских помещениях, где сохраняется ламинат. 

 

"Площадь пожара около 1 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники", - уточняют в ГСЧС. 

Сейчас спасатели пытаются не допустить распространения огня на близлежащие металлические ангары. Пожар был локализован. 

Пожар в складском помещении под Киевом

Напомним, несколько недель назад под Киевом вспыхнул сильный пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания тогда составила около тысячи квадратных метров. 

Для тушения были привлечены 45 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. 

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.

 

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ВинницаГСЧСПожар