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У Вінниці почалася сильна пожежа: загорілися складські приміщення

Фото: у Вінниці почалася сильна пожежа у складських приміщеннях (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Іван Носальський

У Вінниці сьогодні, 9 листопада, загорілися складські приміщення. Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області у Facebook.

За інформацією рятувальників, пожежа розпочалася на вулиці Гонти у складських приміщеннях, де зберігається ламінат.

"Площа пожежі близько 1 тисячі квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки", - уточнюють у ДСНС.

Наразі рятувальники намагаються не допустити поширення вогню на розташовані поруч металеві ангари. Пожежу було локалізовано.

Пожежа у складському приміщенні під Києвом

Нагадаємо, кілька тижнів тому під Києвом спалахнула сильна пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння тоді становила близько тисячі квадратних метрів.

Для гасіння було залучено 45 осіб особового складу та 10 одиниць спецтехніки.

Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

 

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ВінницяДСНСПожежа