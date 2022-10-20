В Виннице перенесли начало отопительного сезона: названа дата
В Виннице старт отопительного сезона перенесли на четыре дня. Подавать тепло в многоэтажки будут начиная с 24 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.
"С 24 октября в Виннице начнется отопительный сезон для жилищного фонда", - сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что соответствующее решение было принято исполкомом горсовета.
"Согласно действующим нормативам, подача тепла будет происходить в течение двух недель", - уточняют в горсовете.
Отметим, подача тепла в винницкие многоэтажки должна была начаться сегодня, 20 октября.
Напомним, ранее стало известно, что 20 октября в Киеве стартовал отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начали подключать к системе теплоснабжения.
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