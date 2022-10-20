В Виннице перенесли начало отопительного сезона: названа дата

В Виннице старт отопительного сезона перенесли на четыре дня. Подавать тепло в многоэтажки будут начиная с 24 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.

"С 24 октября в Виннице начнется отопительный сезон для жилищного фонда", - сказано в сообщении ведомства. Также отмечается, что соответствующее решение было принято исполкомом горсовета. "Согласно действующим нормативам, подача тепла будет происходить в течение двух недель", - уточняют в горсовете.