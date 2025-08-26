В Виннице неизвестный с пистолетом объявлял минуту молчания (видео)

В Виннице сегодня утром, 26 августа, мужчина с пистолетом на одном из перекрестков города объявлял минуту молчания, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Винницкой области.

Задержанным оказался местный житель, он доставлен в подразделение полиции. Полицейские также установили, что оружие у мужчины было игрушечным.

Видео об этом событии распространялось сегодня Telegram-каналами. Сотрудники Винницкого райуправления оперативно установили личность гражданина.

Общенациональная минута молчания

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания.

Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее юрист объяснял, может ли водитель получить штраф за движение во время минуты молчания. Эксперт отметил, что введение мероприятий по чествованию памяти погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины отнесено к компетенции органов местного самоуправления.