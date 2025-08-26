ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Виннице неизвестный с пистолетом объявлял минуту молчания (видео)

Вторник 26 августа 2025 13:32
UA EN RU
В Виннице неизвестный с пистолетом объявлял минуту молчания (видео) Фото: в Виннице мужчина с пистолетом объявлял минуту молчания (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Виннице сегодня утром, 26 августа, мужчина с пистолетом на одном из перекрестков города объявлял минуту молчания, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Винницкой области.

Видео об этом событии распространялось сегодня Telegram-каналами. Сотрудники Винницкого райуправления оперативно установили личность гражданина.

Задержанным оказался местный житель, он доставлен в подразделение полиции. Полицейские также установили, что оружие у мужчины было игрушечным.

Общенациональная минута молчания

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания.

Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее юрист объяснял, может ли водитель получить штраф за движение во время минуты молчания. Эксперт отметил, что введение мероприятий по чествованию памяти погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Национальная полиция
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы