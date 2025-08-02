В Виннице толпа "штурмовала" пункт сбора военнообязанных: что говорят в ТЦК

Вечером 1 августа вблизи временного пункта сбора военнообязанных в Виннице возник конфликт между группой гражданских и сотрудниками ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.
По данным ТЦК, в тот день на территорию пункта доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров в рамках мобилизационных мероприятий.
Впоследствии неподалеку собрались гражданские, которые, по словам учреждения, вели себя агрессивно.
В частности, по информации, зафиксированы попытки незаконно проникнуть на территорию объекта, повреждение имущества и нарушение общественного порядка.
На место происшествия вызвали Национальную полицию. Силовики вмешались в ситуацию и обеспечили правопорядок.
В ТЦК отметили, что действуют в рамках действующего законодательства и взаимодействуют с правоохранителями.
В то же время призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм.
В Виннице 1 августа военные ТЦК доставили около 100 мужчин на стадион "Локомотив" для мобилизационных мероприятий.
Впоследствии туда прибыли родственники, которые требовали освобождения задержанных. Вечером люди взломали дверь на стадион, а ночью произошли столкновения с правоохранителями.
В Нацполиции сообщили, что конфликт начался после задержания одного из мужчин, которого разыскивали за уклонение от службы.
Позже на место прибыли активисты и родственники, которые требовали его отпустить и вступили в конфликт с военными.