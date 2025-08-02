RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

В Виннице толпа "штурмовала" пункт сбора военнообязанных: что говорят в ТЦК

Фото: В Виннице произошел конфликт возле ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вечером 1 августа вблизи временного пункта сбора военнообязанных в Виннице возник конфликт между группой гражданских и сотрудниками ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

По данным ТЦК, в тот день на территорию пункта доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров в рамках мобилизационных мероприятий.

Впоследствии неподалеку собрались гражданские, которые, по словам учреждения, вели себя агрессивно.

В частности, по информации, зафиксированы попытки незаконно проникнуть на территорию объекта, повреждение имущества и нарушение общественного порядка.

На место происшествия вызвали Национальную полицию. Силовики вмешались в ситуацию и обеспечили правопорядок.

В ТЦК отметили, что действуют в рамках действующего законодательства и взаимодействуют с правоохранителями.

В то же время призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм.

Что произошло

В Виннице 1 августа военные ТЦК доставили около 100 мужчин на стадион "Локомотив" для мобилизационных мероприятий.

Впоследствии туда прибыли родственники, которые требовали освобождения задержанных. Вечером люди взломали дверь на стадион, а ночью произошли столкновения с правоохранителями.

В Нацполиции сообщили, что конфликт начался после задержания одного из мужчин, которого разыскивали за уклонение от службы.

Позже на место прибыли активисты и родственники, которые требовали его отпустить и вступили в конфликт с военными.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВойна в УкраинеМобилизация в Украине