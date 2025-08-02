У Вінниці натовп "штурмував" пункту збору військовозобов’язаних: що кажуть у ТЦК

Що сталося

У Вінниці 1 серпня військові ТЦК доставили близько 100 чоловіків на стадіон "Локомотив" для мобілізаційних заходів.

Згодом туди прибули родичі, які вимагали звільнення затриманих. Увечері люди зламали двері до стадіону, а вночі відбулися сутички з правоохоронцями.

У Нацполіції повідомили, що конфлікт розпочався після затримання одного з чоловіків, якого розшукували за ухилення від служби.

Пізніше на місце прибули активісти та родичі, які вимагали його відпустити й вступили в конфлікт з військовими.