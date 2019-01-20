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В Вінниці затримали на хабарі офіцера поліції

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 10:15
В Вінниці затримали на хабарі офіцера поліції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ перевіряє ще 2 працівників поліції, що привласнили гроші громадянина

Служба безпеки України (СБУ) та департамент власної безпеки Нацполіції викрили на хабарах двох працівників Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що оперативниками СБУ були встановлені факти вимагання двома поліцейськими від мешканця Вінниці 6 тисяч гривень. У разі відмови платити необхідну суму правоохоронці погрожували сфальсифікувати доказову базу та штучно розпочати проти чоловіка кримінальне провадження за крадіжки мобільних телефонів.

"Співробітники СБ України затримали одного із хабарників на вулиці обласного центру під час отримання другої частини хабара у сумі чотири тисячі гривень У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, зокрема, в службовому кабінеті іншого фігуранта провадження. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.", - повідомили в СБУ.

Також правоохоронці збирають доказову бази проти двох співробітників поліції, які "застосували фізичний вплив" на цього громадянина та погрожуючи кримінальною відповідальністю привласнили його гроші.

"Слідство ведеться Державним бюро розслідувань", - додали в СБУ.

 

Фото: затримання поліцейського (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, в Черкаській обл. затримали за збут зброї голову громадської організації. В одному з районних центрів Черкаської області оперативники СБУ затримали зловмисника після пролажу автомата Калашникова та понад сто набоїв калібру 7,62 мм за 1 тис. доларів США.

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