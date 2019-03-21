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У Вінниці затримали поліцейського на вимаганні хабарів з наркозалежних

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 21:46
У Вінниці затримали поліцейського на вимаганні хабарів з наркозалежних
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейський через довірених осіб сам збував наркозалежним наркотики, а потім затримував їх і вимагав хабарі

У Вінниці правоохоронці затримали поліцейського-хабарника. який "спеціалізувався" на вимаганні з наркозалежних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook військового прокурора Центрального регіону України Олега Сенюка.

Як зазначається, старший дільничий офіцер Вінницького відділу поліції налагодив злочинну схему - через довірених осіб збував наркозалежним наркотики, щоб потім їх затримувати і відпускати за гроші.

"Сьогодні поліцейський попався - затримав громадянина з нібито наркотичними засобами. Вимагав із впійманого 10 тисяч гривень, а за відмову погрожував направити слідчому начебто задокументований факт злочину", - написав Сенюк.

Фото: затримання хабарника (facebook.com/Олег Сенюк)

Під час передачі хабара підозрюваний офіцер був затриманий військовою прокуратурою Вінницького гарнізону спільно із слідчими теруправління ДБР та за оперативного супроводу співробітників УСБУ Вінничини і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

У Вінниці затримали поліцейського на вимаганні хабарів з наркозалежних

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генпрокуратури викрили на хабарі начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області. 

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого одного з райвідділів поліції Дніпра під час отримання 1000 доларів хабара. 

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