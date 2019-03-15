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ДБР затримала на хабарі у Дніпрі оперуповноваженого поліції

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 13:46
ДБР затримала на хабарі у Дніпрі оперуповноваженого поліції
Фото: затримання хабарника (facebook.com/dbr.gov.ua)

Оперуповноважений вимагав 1000 доларів хабаря за повернення автомобіля

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР)  затримали оперуповноваженого одного з райвідділів поліції Дніпра під час отримання 1000 доларів хабаря від місцевого мешканця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР у Facebook

Як зазначається, за попередніми даними, працівники поліції затримали місцевого мешканця за вирубку сухих дерев у лісопосадці в межах населеного пункту та вилучили автомобіль "Газель", в який він складав деревину. Згодом за повернення автомобіля один з оперуповноважених почав вимагати 1000 доларів.

Неправомірну вигоду працівник поліції отримав у службовому кабінеті, після чого сховав у гаражному боксі. Під час обшуку боксу на території відділу поліції отримані гроші виявили та вилучили. Оперуповноваженого поліції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: затримання хабарника (facebook.com/dbr.gov.ua)

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з моменту його призначення за корупційні злочини були притягнуті до відповідальності близько 600 працівників поліції, а також 30 працівників Служби безпеки України. 

РБК-Україна писало, що ДБР викрило начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у сумі 110 тис. доларів.

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